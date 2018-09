"Veramente ... tenendo alto il morale, avendo obiettivi da raggiungere e uno scopo per cui vivere, la mia musica mi ha aiutato a guarirmi e a mantenermi in vita. Grazie per aver aspettato così pazientemente mentre combattevo e continuo a combattere, la battaglia della mia vita. La prima canzone che sto per pubblicare è intitolata "Head Above Water". È anche la prima canzone che ho scritto dal mio letto durante uno dei momenti più terrificanti della mia vita. Avevo accettato la morte e potevo sentire il mio corpo fermarsi. Mi sentivo come se dovessi annegare. Come se stessi andando sott'acqua e avevo solo bisogno riprendere aria. Incapace di respirare".

Avril Lavigne