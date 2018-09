VENEZIA 75, ‘ROMA’ di Alfonso Cuaron vince il Leone d’Oro

Ad aggiudicarsi il Premio per la miglior sceneggiatura sono i fratelli Cohen, Joel ed Ethan, con il loro western antologico The Ballad of Buster Scrubbs.

“Vi diamo appuntamento il 28 agosto 2019 con Venezia 76“. Così Paolo Baratta, presidente della Biennale, ha chiuso la cerimonia di premiazione di Venezia 75.

Ecco tutti gli altri premi:

Sezione ‘Orizzonti’

Premio Orizzonti per il miglior film: Kraben Rahu di Phuttiphong Aroonpheng

Premio Orizzonti per la migliore regia: Ozen di Emir Baigazin

Premio Speciale della Giuria Orizzonti: Anons di Mahmut Fazil Coskun

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile: Kais Nashif per Tel Aviv on fire

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile: Natalya Kudryashova per The Man Who Surprised Everyone

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura: Jinpa di Pema Tseden

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: Kado di Aditya Ahmad

Premio Venezia Opera Prima ‘Luigi De Laurentiis’

Il riconoscimento va a The Day I Lost My Shadow di Soudade Kaadan

Venice Virtual Reality

Miglior VR Storia breve: L’Ile des morts‘ di Benjamin Nuel

Migliore Esperienza VR: Buddy VR Chuck Chae

Miglior VR: Spheres di Elisa McNitt

VENEZIA classici

Miglior documentario: The Great Buster: A Celebration di Peter Bogdanovich

Miglior film restaurato:La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani