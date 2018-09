ACCADDE OGGI…ANEDDOTI E CURIOSITA’ SUL 9 SETTEMBRE

ROMA, 9 set. – Il 9 settembre è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano quindi 113 giorni alla fine dell’anno.

I fatti del giorno

In questo giorno del 1839 John Herschel scatta la prima fotografia su lastra di vetro. Nel 1886 viene finalizzata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

Durante la seconda guerra mondiale, il 9 settembre del 1942, un idrovolante giapponese sgancia una bomba incendiaria sull’Oregon.

Il 9 settembre del 1945 l’ammiraglio Grace Murray Hopper scopre il primo bug – una falena.

In questo giorno del 1956 Elvis Presley appare per la prima volta al The Ed Sullivan Show. Nel 2004 l’Ambasciata australiana di Giacarta viene presa d’assalto da un attentato dinamitardo che uccide dieci persone.

Il 9 settembre del 2015 con 23 226 giorni di regno (63 anni, 7 mesi e 3 giorni), Elisabetta II ha eguagliato il primato della sua trisavola Vittoria; il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina.

Buon compleanno a:

Hugh Grant (attore), Michelle Williams(attrice), Michael Bublé (cantante)

Si festeggiano oggi:

San Pietro Claver, sacerdote, San Ciarán di Clonmacnoise, vescovo, Santi Giacinto, Alessandro e Tiburzio, martiri in Sabina

9 settembre 2018