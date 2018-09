Nicki Minaj e Cardi B ad un passo dalla rissa. Ecco perché

Weekend di fuoco per Nicki Minaj e Cardi B. Le due rapper hanno sfiorato la rissa sul finire dell’Harper’s Bazaar Icons party, durante la fashion week di New York. Tra le due artiste non corre buon sangue fin dai tempi della loro collaborazione in MotorSport.





Secondo quanto riporta Tmz, alla festa Cardi B si sarebbe avvicinata alla collega per l’ennesimo chiarimento. Placcata dal bodyguard della Minaj, la rapper sarebbe, però, andata su tutte le furie, lanciandole una scarpa. Testimoni parlano di un livido sotto l’occhio sinistro dell’interprete di Chun-Li.

Sui social, poi, la spiegazione di Cardi: Nicki non avrebbe mai smesso di diffondere bugie e falsità sul suo conto. Come persona, come artista e ora come madre. Questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con tanto di lancio di scarpa.