Salve in questi giorni mi trovo nel mio periodo fertile, ma già da giovedì ho notato delle perdite di sangue, molto scuro che nel giro di qualche ora si sono fermate, ieri ho avuto altre perdite, molto più abbondanti e di colore rosso vivo, non so si possa dire che é il nuovo ciclo o no dato che appunto sono al 16 giorno dell altro.

Francesca

Cara Francesca,

il ciclo è influenzato da molteplici fattori per cui non è detto che debba manifestarsi sempre allo stesso modo. Molte donne, almeno una volta nella vita, riscontrano delle inspiegabili irregolarità che possono destare preoccupazioni. Hai fatto bene a chiedere aiuto, perchè l’informazione crediamo sia l’unica cosa che possa provare ad arginare dubbi e timori.

Da quello che ci racconti sembrerebbero essere perdite intramestruali, ovvero spotting.

Durante il periodo dell’ovulazione gli episodi di spotting sono frequenti a causa del brusco calo degli estrogeni (sbalzo ormonale) che solitamente precedono di qualche giorno il picco ovulatorio (picco di LH) e che provocano un piccolo sfaldamento della mucosa uterina.

Lo spotting può avere cause disfunzionali e organiche. Le più comuni sono le prime, legate a un’ovulazione non ottimale e sono più frequenti soprattutto in giovane età. Le alterazioni ormonali possono dipendere da cause diverse: cambiamenti di temperatura o di stagione, assunzione di contraccettivi ormonali, variazioni sulle abitudini quotidiane e/o alimentari, ansia, stress . La sintomatologia tende a regredire da sola. Solo se lo spotting si protrae nel tempo e si ripete nei mesi, è un segnale del corpo che ci suggerisce che bisogna attivarsi.

E’ la prima volta che ti succede? il tuo ciclo è regolare? Crediamo sia importante però che tu possa confrontarti con il tuo medico di fiducia che conoscendo a fondo la tua storia clinica potrà darti risposte più certe ed individualizzate.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e torna pure a scriverci per qualsiasi altro dubbio o timore.

Un caro saluto!

10 settembre 2018