ioleggoperchè, oltre 5mila istituti iscritti a iniziativa Aie

ROMA – Con oltre 5mila scuole italiane iscritte prosegue #ioleggoperche’, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Editori (Aie) per il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Una cifra, quella di 5.351 scuole iscritte, che punta a superare il dato dell’edizione passata, che ne ha contate 5.636, dal momento che tutti gli istituti di ogni ordine e grado hanno ancora tempo per registrarsi sulla piattaforma www.ioleggoperche.it fino al 21 settembre.

Grazie al gioco di squadra tra protagonisti del mondo della scuola, famiglie e addetti ai lavori, saranno molti i nuovi libri da destinare alle scuole aderenti, in linea con le finalita’ del progetto. Solo negli ultimi due anni, infatti, grazie a #ioleggoperche’ sono stati consegnati alle biblioteche scolastiche della penisola oltre 350mila libri, donati dai cittadini e dagli editori. Oltre a contare sulla collaborazione di Miur, Associazione Librai Italiani (Ali), Sindacato italiano Librai e Cartolibrai (Sil), Associazione Italiana Biblioteche (Aib) e Centro per il Libro e la Lettura, l’iniziativa si avvale del patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, del supporto di Siae-Societa’ Italiana degli Autori ed Editori e del sostegno della Lega Serie A e Lega B.

Il progetto vede anche riconfermata la proficua sinergia con ‘Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole’, l’iniziativa promossa da Mibac e Miur per portare la lettura ad alta voce nelle scuole, anche attraverso la partecipazione di autori, giornalisti ed editori. Quest’anno le giornate utili per le donazioni andranno dal 20 al 28 ottobre. Al termine della raccolta, gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100mila volumi) da suddividere tra tutte le scuole iscritte che ne avranno fatto richiesta attraverso il portale.

L’ambizione di far crescere nuovi lettori a partire dalle aule delle scuole, missione del progetto, e’ condivisa anche quest’anno da noti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Lega Serie A e Lega B hanno rinnovato il loro sostegno direttamente sui campi da gioco, mentre gli ambasciatori #ioleggoperche’, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, si stanno gia’ prodigando per diffondere in rete e in radio il loro passaparola virale. Letture ad alta voce, incontri con l’autore, flash mob letterari, gare di abilita’, spettacoli, cori e concerti, installazioni in vetrina. Nel nome dell’amore per la lettura, il progetto ha sempre innescato una vera e propria ondata di originali attivita’ di promozione della campagna a cura di studenti, insegnanti e famiglie in sedi scolastiche, librerie, piazze e strade o sui social.

Per premiare la creativita’ delle scuole piu’ attive, e’ stato indetto anche per questa edizione un nuovo contest #ioleggoperche’ (informazioni, iscrizioni e video dei premiati 2017 su www.ioleggoperche.it). In palio, dieci buoni del valore di 1.500 euro per l’acquisto di libri nella libreria con cui la scuola ha organizzato l’iniziativa del contest. Dal lancio dell’iniziativa nello scorso maggio sono poi piu’ di 1.500 le librerie iscritte con oltre 6mila gemellaggi attivati.

“Questa grande operazione sociale, giunta alla quarta edizione- ha sottolineato il presidente di Aie Ricardo Franco Levi- dimostra cosi’ di rispondere a un bisogno effettivo delle scuole italiane e del Paese e di essere sempre piu’ apprezzata come occasione concreta di partecipazione da parte di istituzioni, enti, partner, media ma soprattutto di tutti coloro che vorranno donare un libro durante l’ormai tradizionale campagna d’autunno di #ioleggoperche’ nelle librerie gemellate. Restano ancora pochi giorni per aiutare i ragazzi ad avere piu’ libri nelle biblioteche di scuola. Aiutateci a diffondere la notizia perche’ la vostra scuola aderisca o iscrivetela- conclude Levi- Possiamo fare ancora di piu'”. Per avere maggiori dettagli sull’iniziativa e’ possibile collegarsi al sito www.ioleggoperche.it.