Buongiorno, sono una ragazza di 23 anni.

Il mio ciclo è sempre stato irregolare causa ovaio policistico/multifollicolare ma ultimamente aveva raggiunto un “equilibrio”. Questo mese ho iniziato a vedere sanguinamenti 15 giorni dopo la data di presunto arrivo del ciclo ma erano scarsi e senza nessun sintomo (solitamente ho dolore nei primi giorni). Ad oggi sono circa 12 giorni i sanguinamenti che continuano, scarsi ma sempre presenti. Da cosa può essere dovuto? Ho avuto rapporti protetti e ho paura che sia andato storto qualcosa.

Grazie!

Francesca, 23 anni

Cara Francesca,

in generale possiamo dire che la comparsa dello spotting durante il ciclo che non riguardi le mestruazioni può avere cause diverse.

Potrebbe dipendere da infiammazioni del collo dell’utero (cerviciti, endometriti, etc…) o da infezioni cervico-vaginali, specie da Chlamydia, che possono essere causa di sanguinamenti anomali.

Oppure da patologie uterine benigne come polipi e fibromi dell’utero. In entrambi i vasi è necessario fare delle visite specifiche dopo aver consultato il proprio medico.

Anche quando si utilizza un contraccettivo orale o intrauterino potrebbero presentarsi delle perdite insolite, soprattutto durante i primi mesi, ma non sempre accade.

Infine, quando il sanguinamento compare a metà ciclo potrebbe essere dovuto semplicemente all’ovulazione, quindi non deve destare preoccupazione.

Nel tuo caso, siccome soffri di un disturbo alle ovaie per cui hai avuto problemi d’irregolarità del ciclo, ci verrebbe da pensare che lo spotting potrebbe rientrare in questo quadro clinico, ma sarebbe il caso di consultare il tuo medico, che conosce bene la situazione, e fare degli accertamenti.

Se hai sempre utilizzato precauzioni, come ci hai riferito, crediamo che tu possa escludere una gravidanza, se dovessi avere un ritardo significativo e vuoi tranquillizzarti puoi sempre effettuare un test, reperibile facilmente in farmacia, anche se pensiamo che non sia necessario, ma potrebbe aiutarti a stare meglio.

Un caro saluto!

10 settembre 2018