‘Andare lontano’, la campagna di Telethon per bambini affetti da malattie rare

“Circa il 4% dei bambini nati in Europa ogni anno e’ affetto da una malattia rara- dichiara il direttore generale di fondazione Telethon Francesca Pasinelli- Malgrado la rarita’ di queste patologie, in Europa sono oltre 30 milioni le persone colpite e nel 70% dei casi i sintomi si manifestano nei primi anni di vita. Spesso non esistono terapie, eppure i tanti bambini nati con malattie genetiche rare meritano di essere aiutati a riappropriarsi del loro futuro. È quello che fondazione Telethon sta facendo per Guenda. Ma anche per Valentina, Rafael, Parker, Sebastian, Widad, Tommaso, Schana e i tanti altri piccoli pazienti venuti da tutto il mondo nei nostri istituti di ricerca, per andare lontano. Il nostro lavoro quotidiano e’ dedicato a loro e cerca di sviluppare terapie per cambiare la loro vita. Ma per farlo- sottolinea Pasinelli- abbiamo bisogno della sensibilita’ e del contributo di tutti a sostegno della ricerca”.

Per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, sara’ possibile partecipare attivamente alla campagna Andare lontano, dal 1 al 30 settembre 2018, donando tramite il numero solidale 45510. Il valore della donazione sara’ di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sara’ di 5 o 10 euro per ogni chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Tim, Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Tiscali, Twt, Convergenze e PosteMobile. Sara’ possibile partecipare alla campagna anche con una donazione su www.andarelontano.it.

Sono numerosi i partner aziendali che hanno deciso di sposare questo momento di comunicazione sociale, attivandosi per il sostegno ad #andarelontano. Adr-Aeroporti di Roma, Az-Oral B, Cnh Industrial, Ferrarelle, Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Sea Milan Airports e Trops affiancano fondazione Telethon promuovendo i contenuti della campagna attraverso i propri circuiti di comunicazione interna ed esterna e avviando iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere la ricerca scientifica.

I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca scientifica dell’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, eccellenza italiana nel campo della terapia genica, andando a finanziare in particolare la ricerca nel campo del deficit del sistema immunitario, grazie alla quale molti bambini si stanno riappropriando delle tappe piu’ belle della loro vita.