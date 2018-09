Nuova edizione del Tg Diregiovani

Nelle News: Grande Fratello VIP 3, annunciato il cast ufficiale-PES 2019, la Juventus non concede le licenze-Umani e cani protagonisti di Dog Days-Alvaro Soler torna con ‘Mar De Colores’-Gomorra, in arrivo spin-off su Ciro Di Marzio

Grande Fratello VIP 3, annunciato il cast ufficiale

Soubrette, comici, sportivi: si è alzato il sipario sul cast del Grande Fratello VIP 3, in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5. Silvia e Giulia Provvedi, Lisa Fusco, Maurizio Battista, Eleonora Giorgi, Walter Nudo, sono solo alcune delle 16 celebrità pronte a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. In dubbio la partecipazione di Francesco Monte. L’ex tronista potrebbe essere escluso dal programma per divergenze tra Mediaset ed Endemol. Ilary Blasi torna ancora al timone, affiancata dall’insostituibile Alfonso Signorini.

PES 2019, la Juventus non concede le licenze

PES rimane orfano della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri sarà nell’edizione 2019 del famoso gioco di Konami con il nome di PM Black White. La società ha concesso le proprie licenze in esclusiva a EA Sports. Konami ha così dovuto, per il terzo anno consecutivo, escludere i bianconeri. Non è solo la squadra torinese però ad essere fuori lista. Assente anche il Real Madrid, tutta la Liga tranne il Barcellona e la Premier League, fatta eccezione per Arsenal e Liverpool.

Umani e cani protagonisti di Dog Days

Il legame indissolubile tra le persone e i loro animali domestici è il tema di ‘Dog Days’, nei cinema italiani dal 13 settembre. Umani e cani sono i protagonisti di una commedia corale, divertente e commovente, che esplora le connessioni quotidiane tra le persone e i loro fedeli amici a quattro zampe, mentre imparano lezioni sulla vita e instaurano nuove relazioni. Ken Marino dirige un cast eccezionale, composto da Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria e Tone Bell.

Alvaro Soler torna con ‘Mar De Colores’

Alvaro Soler torna sulla scena musicale con ‘Mar De Colores’, secondo album da solista del principe dei tormentoni estivi. In uscita per Universal Music, il disco contiene tredici tracce: tra queste, la hit dell’estate 2018 ‘La Cintura’, ‘Te Quiero Lento’, ‘Yo Contigo, Tú Conmigo’ e ‘Bonita’. Il disco vanta di collaborazioni importanti, tra cui Tini, protagonista della serie per teenager ‘Violetta’ e il rapper Flo Rida. Soler incontrerà i suoi fan il 15 settembre a La Feltrinelli di Napoli, il 16 alla Mondadori di Milano e il 17 alla Discoteca Laziale di Roma.

Gomorra, in arrivo spin-off su Ciro Di Marzio

In arrivo ‘L’Immortale’, lo spin-off su Ciro di Marzio, uno dei protagonisti più interessanti di ‘Gomorra – La serie’. Diretto e interpretato da Marco D’Amore, il film punterà i riflettori su come il personaggio è diventato ‘L’Immortale’ fino all’incontro con la famiglia Savastano. “È importante ricordare che lo stesso terremoto del 1980 a cui era sopravvissuto da piccolo ha contribuito alla rinascita della camorra in Campania, quindi esiste un parallelismo tra le loro vicende”, spiega Riccardo Tozzi di Cattleya a Deadline. Le riprese del lungometraggio inizieranno nel 2019.

11 settembre 2018