Kit Harington contro i film Marvel: “Perché nessun attore gay nei loro film?”

ROMA – Perché un attore gay non può interpretare un supereroe? È questa la domanda che si è posto Kit Harington, nel corso di un’intervista rilasciata a Variety. La star di Game of Thrones ha osservato come il mondo di Hollywood abbia ancora non pochi pregiudizi.

“C’è un problema con la mascolinità e l’omosessualità, sembra che non riescano ad andare a braccetto. Non si può avere in un film Marvel qualcuno che è gay nella vita reale e interpreta un super eroe. Voglio dire, quando succederà?”.

Una domanda aperta a cui aveva risposto, in qualche modo, già Kevin Feige, promettendo che un personaggio apertamente LGBTQ+ era in arrivo in una delle prossime pellicole. In realtà, però, ha lasciato intuire che potrebbe già essere stato inserito in uno dei film precedenti.