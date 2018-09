Accadde oggi… aneddoti e curiosità sull’11 settembre

ROMA – L’11 settembre è il 254º giorno del calendario gregoriano (il 255º negli anni bisestili). Mancano 111 giorni alla fine dell’anno.È questa una data diventata sinonimo degli attacchi terroristici negli Stati Uniti. Gli attentati dell’11 settembre 2001 sono stati una serie di quattro attacchi suicidi che causarono la morte di circa 3000 persone, organizzati e realizzati da un gruppo di terroristi aderenti ad al-Qāʿida contro obiettivi civili e militari statunitensi. Nell’immaginario collettivo la distruzione delle Torri gemelle è il più grave attentato terroristico dell’età contemporanea.

11 settembre: Accadde oggi

Nel 1847 la più nota canzone di Stephen Foster, Oh! Susanna, viene eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh. Nel 1906 il Mahatma Gandhi durante una protesta all’Empire Theatre of Varieties di Johannesburg, adotta per la prima volta la sua metodologia della satyagraha, chiamando i suoi compagni a sfidare la nuova legge e a subire le punizioni previste, senza ricorrere alla violenza. Nel 1951 Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dall’Inghilterra alla Francia e diventa la prima donna ad aver compiuto la traversata in entrambe le direzioni. Stessa data, l’11 settembre per la chiusura di due edizioni diverse delle Olimpiadi. Nel 1960 si chiude a Roma la XVII Olimpiade e nel 1972 fine dei XX Giochi a Monaco di Baviera. Nel 1988 il team Ferrari ottiene una schiacciante doppietta al Gran Premio d’Italia, dopo nove anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari scomparso qualche settimana prima; primo Gherard Berger, secondo Michele Alboreto. Il 1990 vede Céline Dion pubblicare il suo primo album in lingua inglese, intitolato Unison. L’11 settembre 2001 attacco terroristico negli Stati Uniti. Nel 2011 l’inaugurazione del National September 11 Memorial & Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center.

11 settembre, si festeggia:

Sant’ Adelfio di Remiremont, abate; San Deiniol, vescovo; Sant’ Elia Speleota, abate; Santi Felice e Regola e Essuperanzio, martiri; San Leudino di Toul, vescovo; Santi Matteo e Gusmeo, martiri; San Pafnuzio di Tebe, vescovo e confessore.

11 settembre, buon compleanno a:

Fanny Cadeo (show girl); Brian De Palma (regista), Moby (cantante), Nicola Pietrangeli (tennista), Pupo (cantante), Dejan Stankovic (calciatore).

