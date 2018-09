Articolo 31 Reunion, J-Ax e Dj Jad di nuovo insieme al Fabrique di Milano

Dopo un primo indizio lanciato da Dj Jad sul suo profilo Instagram è arrivata la conferma da J-Ax. Gli Articolo 31 tornano insieme. L’occasione sarà il “J-Ax 25 – Live”, il live show di J-Ax in 5 date evento al Fabrique di Milano.

Per una parte del concerto, durante tutte le 5 date, Dj Jad affiancherà J-Ax sul palco per celebrare insieme a lui i suoi 25 anni di carriera.

Dopo 15 anni, sarà finalmente possibile tornare ad ascoltare dal vivo i brani degli Articolo 31 che hanno fatto la storia del panorama musicale italiano degli anni ‘90.

Ecco le 5 date che vedranno J-Ax esibirsi al Fabrique nel mese di ottobre:

CALENDARIO:

Lunedì 15 ottobre 2018

Martedì 16 ottobre 2018

Mercoledì 17 ottobre 2018

Domenica 21 ottobre 2018 SOLD OUT

Lunedì 22 ottobre 2018

Prezzo biglietti:

Posto Unico – €35,00+5,25 diritti di prevendita

Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate.

J-Ax festeggia 25 anni di carriera



Un vero precursore, J-Ax, capace di anticipare i tempi e in grado di rendersi sempre nuovo, restando costantemente in prima linea, protagonista assoluto di una trasformazione culturale e musicale che nel nostro Paese ha visto il genere del rap passare da fenomeno di nicchia a vero e proprio evento di massa, con una crescente popolarità, in particolare tra le nuove generazioni, che considerano l’artista un grande punto di riferimento del rap del passato e del presente.

Nel 1990 fonda, insieme a Dj Jad, gli Articolo 31. Nel 2006 il fortunato sodalizio si scioglie e J-Ax intraprende la carriera solista. Nel 2006 esce l’album “Di Sana Pianta” seguito nel 2009 dal secondo disco intitolato “Rap’n’Roll”. Dopo “Deca Dance” del 2009, l’anno successivo J-Ax crea il duo Due di Picche insieme a Neffa e i due artisti pubblicano il disco “C’eravamo Tanto Odiati”. Il rapper milanese diventa anche un noto volto televisivo in programmi cono The Voice of Italy e Amici, dove ricopre il ruolo di coach.