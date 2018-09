​Robben Ford, il grande chitarrista statunitense a novembre in Italia

Roma – Ne avevamo già parlato ad agosto, il ritorno in Italia di Robben Ford è un vero e proprio evento da festeggiare e, soprattutto, da non perdere.

Alla data del 15 novembre in cartellone al Lucca Winter Festival si aggiungono altre date tra il nord e il centro Italia.

Il chitarrista statunitense cinque volte candidato ai Grammy e con più di 35 album (da solista e con diverse formazioni) all’attivo, mescola il blues al jazz, alla fusion e al funcky, ed è per questo un artista impossibile da etichettare. Senza dubbio Robben Ford è uno dei pochi musicisti che può vantare collaborazioni discografiche eccellenti come: Miles Davis, i Kiss, Burt bacharach e Muddy Waters – per non citare George Harrison, Michael McDonald, Joni Mitchell e innumerevoli altri.

La rivista Musician lo ha definito “uno dei 100 più grandi chitarristi del 20° secolo“.

Andatelo a vedere, un giorno potrete dire: “Io c’ero“.

IL TOUR

14 novembre – Auditorium Manzoni – BOLOGNA

15 novembre – Teatro del Giglio – LUCCA

16 novembre – Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli – ROMA

17 novembre – Teatro Verdi SASSARI

18 novembre Teatro Magnani – FIDENZA (Pc)

20 novembre – Teatro Astra – SCHIO VICENZA –

21 novembre – Teatro delle Ali – BRENO-BRESCIA

22 novembre – Phenomenon – Fontaneto D’Agogna – NOVARA –

23 novembre – Druso – Ranica – BERGAMO