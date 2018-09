FIFA 19, AS Roma official video game partner di EA Sports

E’ un accordo biennale quello sottoscritto tra AS Roma ed Electronic Arts, l’azienda creatrice delle serie di videogiochi sportivi più vendute al mondo e il cui nuovo capitolo, FIFA 19, sarà lanciato il prossimo 28 settembre.

La partnership prevede, tra gli altri, una stretta collaborazione marketing e commerciale oltre alla realizzazione di contenuti esclusivi per i rispettivi canali di comunicazione.

L’AS Roma è anche una delle squadre scelte per far parte della demo di FIFA 19, disponibile per il download gratuito il 13 settembre.



FIFA 19 è già disponibile per il pre-ordine.

Tra i vantaggi, 3 giorni di accesso anticipato e la possibilità di aggiudicarsi fino a 40 pacchetti oro premium maxi di FIFA Ultimate Team.