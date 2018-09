Apple Watch 4, Cupertino presenta il suo “guardiano della salute”

ROMA – “Un guardiano della salute” riconosciuto dalle autorità mediche americane. Si presenta così il nuovo Apple Watch 4, protagonista del keynote andato in scena nella serata di ieri.

A tutto schermo

Ripensato e riprogettato rispetto al Series 3, l’Apple Watch 4 ha un display più grande del 30%. Un incremento che non compromette le dimensioni dell’orologio. La versione più piccola arriva a 40mm, mentre quella più grande a 44.

Grazie ai bordi arrotondati e alle cornici ridotte al minimo si è di fronte a un display a tutto schermo che non compromette la durata della batteria. Cupertino ha, infatti, inserito una nuova tecnologia chiamata LTPO, che permette di contenere i consumi dello schermo. Sono garantite fino a 18 ore di autonomia.

L’Apple Watch monta un chip S4 di nuova generazione con un processore dual core a 64 bit personalizzato, che è fino a 2 volte più veloce.

Il “guardiano della salute”

La vera novità e fiore all’occhiello del nuovo Apple Watch è l’attenzione alla salute di chi lo indossa. Non vengono registrati solo passi e attività fisica. L’orologio permette di eseguire un elettrocardiogramma grazie alla nuova app ECG1, che – come si diceva – ha ottenuto la classificazione “De Novo” dalla FDA.

Per farlo, agli utenti basta toccare la Digital Crown (la rotella che permette di spostarsi avanti e indietro tra le app). Dopo 30 secondi avviene la valutazione del ritmo cardiaco: l’app comunica se il battito è normale o se sono presenti segni di fibrillazione atriale. E ancora, se la frequenza scende sotto una soglia prestabilita quando si è a riposo. In questo modo l’orologio segnala una potenziale bradicardia, che può rivelarsi pericolosa nel caso in cui il cuore non pompi abbastanza sangue. Tutte le registrazioni, sono memorizzate nell’app Salute in formato Pdf e potranno essere condivise con i medici.

L’Apple Watch è anche in grado di capire se il suo proprietario è caduto a terra. Per identificare le cadute più pericolose, il rilevamento cadute usa un accelerometro e un giroscopio di ultima generazione.

Analizzando la traiettoria del polso e l’accelerazione dell’impatto, Apple Watch invia all’utente una notifica dopo la caduta, che può essere annullata o usata per far partire una chiamata di emergenza. Se Apple Watch rileva che l’utente è immobile da 60 secondi dalla ricezione della notifica, chiama automaticamente i servizi di emergenza e invia ai contatti di emergenza un messaggio con la posizione.

Prezzo

Apple Watch 4 sarà disponibile in preordine dal 14 settembre, nelle finiture silver gold, space grey e gold stainless, con prezzi a partire da 439 euro per il modello con GPS e 539 euro per la variante dotata di LTE.