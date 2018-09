10 Corso Como. Il concept Store di Carla Sozzani sbarca a New York

Roma – Se siete amanti di moda, design, arte, libri e cibo, 10 Corso Como è per voi un punto di riferimento imprescindibile. Il negozio pensato da Carla Sozzani ormai trent’anni fa è nato a Milano e è approdato, in tutta la sua essenza, in vari angoli del mondo. Dopo aver aperto a Seoul, Shanghai e Pechino, il 7 settembre – durante la settimana della moda di New York – 10 Corso Como ha festeggiato una nuova sede al Seaport District, una vivace area in pieno cambiamento a Lower Manhattan.

2.800 metri quadrati al primo piano del Fulton Market Building, edificio storico del 1822 (vicino all’East River) e sede di un antico mercato americano. Come anche gli altri store, lo spazio porta la firma di Kris Ruhs che ne ha ideato interni e dettagli in linea con il quartiere newyorchese e i punti vendita nel resto del mondo.

Il concept store, non proprio adatto a tutte le tasche, si presta anche a una semplice visita. All’interno infatti, oltre al curatissimo mix di moda, design e libri, troverete una galleria d’arte, una galleria fotografica e un 10 Corso Como Café con cucina italiana. Immancabile la sosta in giardino, prerogativa unica di questo incantevole “contenitore” che ha rivoluzionato da ormai tre decenni il concetto dello shopping.