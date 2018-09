iOS 12, dal 17 settembre si aggiornano tutti i dispositivi Apple

ROMA – Con la presentazione dei nuovi iPhone e dell’Apple Watch 4, Apple ha annunciato l’arrivo di iOS 12, aggiornamento del software di tutti i dispositivi di casa Cupertino. Da iPhone 5s e iPad Air in su.

Detox da smartphone

Tante le novità in arrivo dal 17 settembre, giorno in cui lo si potrà scaricare ufficialmente. Tra queste la tanto attesa funzione Detox. Apple aiuterà ognuno di noi a disintossicarsi dagli smartphone. Si tratta di Screen Time (Tempo di utilizzo), un contatore del tempo che passiamo con lo smartphone in mano, dentro una app o su un sito web. In pratica un cronometro che ci fa impostare dei limiti se pensiamo di stare abusando.

A tal proposito, migliora la gestione delle notifiche. Obiettivo ridurre le distrazioni nel corso della giornata. Sarà possibile personalizzare le notifiche in tempo reale direttamente dalla schermata di blocco per visualizzare solo le più importanti. Si può scegliere, per esempio, se inviare tutte quelle di una determinata app al Centro Notifiche, o se disattivarle.

In più viene potenziata la funzione “Non disturbare”.Si potrà impostare per la durata desiderata e si disattiverà da sola alla fine. iPhone più veloce e una funzione che ci dice tutto sulla batteria

In generale, i dispositivi diventano più veloci. Cupertino promette fino al 70% in più quando si scorre per aprire la fotocamera, fino al 50% in più quando si visualizza la tastiera e fino a 2x in più quando si usano tante app contemporaneamente.

A proposito di velocità, Siri viene potenziata. Potrà controllare al volo una password o cercare in Foto i tuoi ricordi preferiti.

Visti i precedenti con la questione batteria, Apple ha pensato di introdurre un grafico sul suo utilizzo (nelle Impostazioni), che mostra i dati delle ultime 24 ore o degli ultimi 10 giorni. Con un tap su una delle barre è possibile controllare quanto le varie app hanno inciso sui consumi in quel periodo di tempo.

Animoji e Memoji

Con il nuovo aggiornamento arrivano 4 nuove Animoji. La tigre, il koala, il tirannosauro e il fantasma. In più fanno il loro debutto le Memoji: animoji personalizzabili con il proprio aspetto e personalità.

Le emoji posso essere utilizzate su FaceTime, che – con iOS 12 – permetterà di fare chiamate di gruppo fino a un massimo di 32 partecipanti.