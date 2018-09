Le terrificanti avventure di Sabrina, dal 26 ottobre su Netflix

“Ricordate la merenda con Sabrina Spellman? Ecco, dimenticatela”. Così Netflix presenta il primo trailer di “Le terrificanti avventure di Sabrina”, il remake in chiave horror/dark della popolare serie teen “Sabrina, vita da strega”.

Un racconto di formazione dark che pesca nell’horror, nell’occulto e, naturalmente, nella stregoneria. In questo adattamento, che segue i toni di Rosemary’s Baby e L’esorcista, Sabrina cerca di bilanciare la sua doppia natura, metà strega, metà mortale, mentre affronta le forze malvagie che minacciano lei, la sua famiglia e il mondo degli esseri umani.

La serie, dagli autori di Riverdale, sarà distribuita a livello globale il 26 ottobre.

Sinossi:

Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) è un’adolescente per metà strega e per metà mortale. Non vede l’ora di compiere 16 anni, ma qualcosa di sinistro sta per accadere, e la ragazza si trova a dover scegliere tra la luce e le tenebre.