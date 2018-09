Volontari ‘per sempre’ con il Servizio Civile Universale

Aiutare bambini in attività di doposcuola, misurarsi con percorsi di educazione anche in ambito artistico e teatrale, fornire assistenza ai giovani. Il Servizio Civile mette letteralmente in gioco passioni, competenze, talenti, inclinazioni dei volontari, che nei progetti scoprono un nuovo modo di relazionarsi con l’altro e si scoprono in tutta la loro umanità e fragilità. “Ho messo in gioco tutto me stesso, con i miei dubbi e le mie paure, l’ansia di non essere all’altezza di un compito che non fa parte propriamente del percorso di formazione che ho scelto- rivela con sincerità Andrea, 23 anni- Credo però che questa esperienza mi sarà utile perché mi ha fatto rendere conto che ho delle potenzialità che devo solo tirar fuori, come tutti, e che non ci si deve fermare alla prima difficolta’”.

“Consiglierei ai giovani come me di partecipare al bando- spiega Silvia, 24 anni- perché è un’esperienza costruttiva e coerente, che ti forma tantissimo in modo leggero e spontaneo. Non è un’esperienza che senti come un peso, ma che vivi in modo molto informale”. Un “salto”, lo definisce la ventiquattrenne, “perché é qualcosa che ti entusiasma e ti sprona, pero’ poi comunque ti riporta con i piedi per terra”. Un’attività in linea con la tradizione del volontariato italiano, “il più antico del mondo”, sottolinea Postiglione, quella tradizione che si traduce in “un dare quotidianamente”, in “un impegno per la vita”. “In questo io trovo molte assonanze tra i volontari di Protezione Civile e i volontari di Servizio Civile pur essendo mondi completamente diversi- precisa Postiglione, per anni impegnata in prima linea nell’Ufficio Emergenze della Protezione Civile- perche’ una volta che si e’ passati per questa forma di cittadinanza attiva non la si lascia piu’. Si rimane volontari per sempre”.