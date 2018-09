Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 13 settembre

ROMA – Il 13 settembre è il 257º giorno del calendario gregoriano negli anni bisestili. Mancano 108 giorni alla fine dell’anno.

13 settembre: accadde oggi

Nel 1948, Margaret Chase Smith viene eletta senatrice, divenendo la prima donna statunitense ad aver servito sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato. A vent’anni di distanza la magistratura romana sequestra il film di Pier Paolo Pasolini ‘Teorema’ per oscenità: il film era stato premiato dall’OCIC (Office catholique international cinématographique). Nello stesso anno l’Albania esce dal Patto di Varsavia. Nel 1970 c’è la prima edizione della Maratona di New York.

Nel 1982 la principessa Grace rimane gravemente ferita in un incidente stradale in cui riporta due emorragie cerebrali: una prima lieve ed una seconda più grave: muore l’indomani all’età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Tre anni, nel 1985, esce in Giappone Super Mario Bros., è l’inizio dell’era di Nintendo.

Nel 1993, vi è il primo accordo tra Israele e Palestina. Ai palestinesi viene concesso un autogoverno limitato nella Striscia di Gaza e a Gerico. L’anno dopo, nel 1994, la sonda Ulisse oltrepassa il polo sud del Sole. Nel 1996, Tupac Shakur viene ucciso in una sparatoria.

Buon compleanno a…

Cristiana Capotondi (attrice italiana), Nadia Rinaldi (attrice italiana), Elisabetta Coraini (attrice italiana) e Cesare Bocci (attore italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Evanzio di Autun, Litorio di Tours, Sant’Amato di Sion e Sant’Amato di Remiremont.

13 settembre 2018