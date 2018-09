Romolo + Giuly, Roma Nord VS Roma Sud a colpi di carte credito e immondizia

In #RomoloGiuly – prodotta dalla Wildside e creata da Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini – c’è satira e comicità. È una lente di ingrandimento senza censura su quello che in realtà ci circonda. Spaccio di filippini, safari in jeep nei quartieri periferici organizzati per i ricchi, Roma Nord gemellata con Cortina, lusso, mondanità, esclusività, matrimoni combinati tra persone dello stesso status sociale, aperitivo al Treebar (un locale romano) e nella lista dei film preferiti c’è solo Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia. Questa è in sintesi la Capitale chic capitanata da Massimo Copulati (Massimo Ciavarro). Dai quartieri “top” alla periferia. Una giungla ‘governata’ da Arfio Montacchi (Federico Pacifici), il più grande imprenditore di rifiuti della storia.