Ancora una vittoria per l’Italia ai Mondiali di Volley 2018, che dopo il 3-0 contro il Giappone al Foro Italico di Roma, replica il risultato travolgendo il Belgio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Una rivincita per gli Azzurri di Gianlorenzo Blengini, battuti lo scorso anno agli Europei proprio dalla squadra belga. Punta di diamante della partita lo “zar” Ivan Zaytsev, incontenibile con i suoi 20 punti e 5 ace totali.



“Esordire in questa maniera a Firenze è stato qualcosa di fantastico. Siamo riusciti a mettere in pratica quello che ci eravamo detti, ovvero tenere sempre il ritmo alto e metterli sotto pressione”, ha commentato Zaytsev. “Stasera è andato veramente tutto bene, non siamo mai calati a livello di concentrazione e il risultato è il giusto premio per i nostri sforzi”.

Prossimo impegno per l’Italia del volley sabato 15 settembre alle 21.15, sempre a Firenze, contro l’Argentina.