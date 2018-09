Ho fatto l’amore con la mia ragazza, c’è un rischio gravidanza?…

1 mese fa ho fatto l’amore con la mia ragazza, prima sono venuto fuori con i preliminari poi mi sono asciugato nn in modo accuratissimo e poi sono entrato dentro ma senza eiaculare. C’è il rischio di una possibile gravidanza? Cari saluti

Caro Anonimo,

nel caso di rapporti ravvicinati senza alcuna protezione ci sono dei rischi di concepimento, soprattutto se la donna si trova nel suo periodo fertile che solitamente oscilla tra l’undicesimo e il diciottesimo giorno di un ciclo regolare. Non basta una buona pulizia del pene per eliminare residui di sperma, considera che gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi anche se non si arriva ad una seconda eiaculazione. È infatti consigliabile orinare oltre che mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti. La minzione dopo l’eiaculazione non ha un potere contraccettivo, ma semplicemente riduce la possibilità di concepimento.

E’ chiaro che non vi è una certezza assoluta e matematica, se avete dei dubbi potreste effettuare un test di gravidanza facilmente reperibile in farmacia, ed è valido o dal primo giorno di ritardo del ciclo oppure dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio.

14 settembre 2018