Nelle News: Volley, Mondiali 2018: l’Italia travolge il Belgio 3-0-iOS 12, il nuovo aggiornamento Apple arriva il 17 settembre-‘Romolo + Giuly’ arriva il 17 settembre su Fox-Tutto tua madre, il nuovo singolo di J-Ax-Il ritorno di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Volley, Mondiali 2018: l’Italia travolge il Belgio 3-0

Ancora una vittoria per l’Italia ai Mondiali di Volley 2018, che dopo il 3-0 contro il Giappone al Foro Italico di Roma, replica il risultato travolgendo il Belgio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Una rivincita per gli Azzurri di Gianlorenzo Blengini, battuti lo scorso anno agli Europei proprio dalla squadra belga. Punta di diamante della partita lo “zar” Ivan Zaytsev, incontenibile con i suoi 20 punti e 5 ace totali. Prossimo impegno per l’Italia del volley sabato 15 settembre, sempre a Firenze, contro l’Argentina.

iOS 12, il nuovo aggiornamento Apple arriva il 17 settembre

Apple ha annunciato l’arrivo di iOS 12, aggiornamento del software di tutti i dispositivi di casa Cupertino. Da iPhone 5s e iPad Air in su. Tante le novità in arrivo dal 17 settembre, giorno in cui sarà scaricabile ufficialmente. Tra queste la tanto attesa funzione Detox. Apple aiuterà ognuno di noi a disintossicarsi dagli smartphone. Si tratta di Tempo di utilizzo, un contatore del tempo che passiamo con lo smartphone in mano, dentro una app o su un sito web. In pratica un cronometro che ci fa impostare dei limiti se pensiamo di stare abusando.

‘Romolo + Giuly’ arriva il 17 settembre su Fox

‘Ratto delle Parioline’, ‘Schiaffo di Anagnina’ e ‘Breccia di Corso Francia’. Queste sono solo alcune delle ‘rinomatissime’ vicende storiche che hanno animato la faida tra Roma Nord e Roma Sud, che prende vita sul piccolo schermo nella nuova serie comedy di Fox, ‘Romolo + Giuly – La Guerra Mondiale Italiana’. Al centro del racconto c’è la storia d’amore tra Romolo e Giuly coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati: potenti famiglie della Capitale che rimandano con ironia alla matrice shakesperiana della più famosa e tragica storia d’amore mai raccontata. L’incontro tra i due ragazzi fa riesplodere il conflitto tra le due dinastie. L’assurda lotta di classe arriva lunedì 17 settembre alle 21.15 su Fox.

Tutto tua madre, il nuovo singolo di J-Ax

È in radio e in tutti gli store digitali ‘Tutto tuo madre’, il nuovo singolo di J-Ax. Un brano ispirato all’esperienza vissuta dallo stesso artista, che racconta il dramma di chi non riesce ad avere un bambino. Allo stesso tempo si tratta di un inno all’amore, tutto dedicato al figlio Nicolas, nato lo scorso febbraio. Il 2018, però, non è solo l’anno in cui J-Ax è diventato padre. Il rapper festeggia 25 anni di carriera con 6 date evento, in programma il prossimo ottobre al Fabrique di Milano, che vedrà riunirsi gli Articolo 31.

Il ritorno di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider

Si alza il sipario su Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo della saga firmata Crystal Dynamics, disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC. Il titolo chiude la trilogia reboot sulle origini di Lara Croft iniziata con Tomb Raider nel 2013 e proseguita con Rise of the Tomb Raider nel 2015. Nel nuovo capitolo Lara dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica. Nel suo tentativo di scongiurare l’apocalisse maya, incontrerà infine il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo.

14 settembre 2018