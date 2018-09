New Super Mario Bros. U Deluxe, a gennaio su Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Direct è stata annunciata la riedizione per Switch di New Super Mario Bros. U.



Nel gioco, in uscita l’11 gennaio 2019, sarà incluso, gratuitamente, anche New Super Luigi U Deluxe.



164 livelli da esplorare cone tanti personaggi del mondo di Super Mario armati di Joy-Con.



A differenza della versione Wii U, sarà possibile giocare anche con Ruboniglio e Toadette, per una nuova esperienza di gioco.



Ruboniglio non subisce danni dai nemici, mentre Toadette può potenziarsi con una super corona, trasformarsi in Peachette e fluttuare in aria.