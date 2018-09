cosmesiAmo, a Roma il mondo della cosmesi incontra i consumatori

ROMA – Corner esperienziali gratuiti, momenti di confronto e informazione: tutto questo è cosmesiAmo, l’evento promosso da Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Cosmetica Italia, in programma oggi al Due Ponti Sporting Club.

“Siamo alla terza edizione di CosmesiAmo, un appuntamento al quale teniamo molto -afferma il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona- nato per avvicinare i consumatori al mondo della cosmetica, dando loro le corrette informazioni e la possibilità di toccare con mano i trattamenti e le novità del mercato. I consumatori, infatti, mostrano grande interesse nei confronti di tutto ciò che riguarda la bellezza e la cura del corpo, ma non sempre si avvicinano ai vari trattamenti o ai prodotti di bellezza con la giusta consapevolezza, per questo è fondamentale sgombrare il campo dai luoghi comuni e dalle fake news. Noi da anni cerchiamo di farlo avvalendoci della professionalità di Cosmetica Italia”.

“I cosmetici fanno parte del nostro quotidiano. Nonostante il consumatore sia sempre più attento, spesso non è immediato comprendere la complessità del mondo della bellezza, le variegate professionalità coinvolte e il costante investimento in ricerca e sviluppo della nostra industria -dichiara il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti- La collaborazione che da tre anni ci affianca a Unione Nazionale Consumatori nella realizzazione di CosmesiAmo ci consente di dare concretezza all’obiettivo di incontrare il consumatore e raccontare il valore della cosmesi. CosmesiAmo è infatti l’appuntamento aperto al pubblico che grazie a momenti di confronto con esperti del settore e corner esperienziali permette di toccare con mano le diverse sfaccettature del settore. L’impegno di Cosmetica Italia per promuovere una corretta conoscenza dei cosmetici e del loro utilizzo prosegue poi grazie al sito ABC cosmetici (www.abc-cosmetici.it), voluto dall’Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetiche per un consumatore informato e consapevole”.

“Bellezza estetica e benessere psicofisico sono un binomio vincente, soprattutto in questo momento storico in cui siamo sempre più attenti a tutto ciò che ha a che fare con la salute e la bellezza -afferma il Presidente del Due Ponti Sporting Club, Emanuele Tornaboni- Per questo siamo ben lieti di ospitare al nostro circolo, in cui il wellness è di casa, questa giornata di condivisione ed educazione dei consumatori”.

CosmesiAmo è l’evento promosso dall’Unione Nazionale Consumatori, in collaborazione con Cosmetica Italia (Due Ponti Sporting Club – dalle 10.00 alle 19.00) dedicato alla bellezza, ai profumi, alla cura della pelle e dei capelli con un occhio rivolto al consumo consapevole. Per tutta la giornata saranno a disposizione dei partecipanti diversi corner esperienziali nei quali testare liberamente i trattamenti estetici, le pettinature più trendy e per gli uomini scoprire i segreti per barba e capelli perfetti!

Non mancheranno i momenti di confronto con gli esperti del settore: si inizia alle 11.00 con il dermatologo Leonardo Celleno che risponderà alle domande e alle curiosità dei presenti sulla salute della pelle, messa a dura prova dalla stagione estiva; a mezzogiorno toccherà alla beauty blogger Roberta Scagnolari con i segreti per un make upperfetto.

Il pomeriggio, invece, protagonista la solidarietà con “La forza e il sorriso onlus”, l’associazione che si occupa di aiutare le donne in trattamento oncologico attraverso la cosmesi; alle16.00 parleremo poi di salute e bellezza dei denti, nello spazio a cura di Zendium.

A conclusione della giornata, dopo il successo degli anni precedenti (siamo infatti alla terza edizione di CosmesiAmo), anche quest’anno gli ospiti potranno mettere alla prova il proprio olfatto con il “naso” professionista Marianna Villa che porterà i presenti in un viaggio sensoriale nel mondo dei profumi.