Piccoli Brividi 2 per un Halloween che dura per sempre

ROMA – I personaggi di R.L. Stine riprendono vita dal 18 ottobre in Piccoli Brividi 2: I fantasmi di Halloween. Tutta colpa di uno strano incantesimo che finirà con scatenare l’apocalisse nel periodo più pauroso dell’anno. Sony Pictures ha rilasciato il nuovo trailer italiano del film, che mostra un’anteprima del sequel della pellicola arrivata al cinema nel 2015.

I libri

I due film sono tratti dalla serie di libri per ragazzi Piccoli brividi (titolo originale Goosebumps, letteralmente “Pelle d’oca”): un ciclo di racconti (o romanzi brevi) ad ambientazione horror dell’autore statunitense Robert Lawrence Stine .

Complessivamente, i libri della serie hanno venduto oltre 500 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 32 lingue. Secondo il Guinness dei primati, i Piccoli Brividi sono la serie di libri per bambini più venduta della storia.