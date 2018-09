Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sul 15 settembre

ROMA – Il 15 settembre è il 258º giorno del calendario gregoriano. Mancano quindi 107 giorni alla fine dell’anno.

15 settembre: i fatti del giorno

In questo giorno del 1835 la HMS Beagle, con Charles Darwin a bordo, approda alle isole Galápagos.

Il 15 settembre del 1864 Firenze diventa capitale d’Italia, dopo Torino. In questo giorno del 1902 la canzone Torna a Surriento viene composta in onore del presidente del consiglio Giuseppe Zanardelli, in visita alla cittadina.

Nel 1916 il carro armato viene usato per la prima volta durante la Battaglia della Somme. Il 15 settembre del 1952 le Nazioni Unite concedono l’Eritrea all’Etiopia. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un commando di Cosa Nostra capitanato da Salvatore Grigoli, detto U Cacciatori, uccide don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone della sua casa. In questo giorno del 1996 Umberto Bossi proclama a Venezia l’indipendenza della Padania.

Buon compleanno a:

Tommy Lee Jones (attore), Carlo Rambaldi (artista), Oliver Stone (regista).

Si festeggiano oggi:

Beata Vergine Maria Addolorata, Sant’Acardo di Jumieges, abate, Sant’Albino di Lione, vescovo.

15 settembre 2018