Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 16 settembre

Il 16 settembre del 1893 parte la ‘Corsa alla terra dell’Oklahoma’, i coloni corrono per la terra migliore del Cherokee Outlet.

In questo giorno del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. È il 1920 quando un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere in Wall Street, tra la sede della banca “Morgan & Stanley” e la Borsa valori. Unico responsabile della strage è l’anarchico italiano Mario Buda. Nell’attentato troveranno la morte 33 persone, duecento il numero dei feriti.

In questo giorno del 1949 viene rilasciato il primo episodio di Wile Coyote e Road Runner. Il 16 settembre del 1973 il cantautore cileno Víctor Jara vine assassinato per la sua opposizione al regime militare di Pinochet.

Tre anni dopo, nel 1976, è la volta della ‘Notte delle matite spezzate’: azione della polizia argentina contro gli studenti delle scuole superiori. Nel 1992 si verifica il ‘mercoledì nero’ la sterlina britannica esce dal Sistema Monetario Europeo e viene svalutata nei confronti del marco tedesco.

Elena Di Cioccio (attrice), Roy Paci (trombettista e compositore), Alessandro Cecchi Paone (giornalista e conduttore televisivo)

San Cipriano, vescovo e martire, San Cornelio, papa e martire, Santa Dolcissima, vergine e martire

