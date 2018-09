ROMA – Il legame di Justin Bieber con gli Stati Uniti sta per rinforzarsi. Il cantante canadese, secondo indiscrezioni rilasciate da Tmz, avrebbe fatto richiesta per ottenere la cittadinanza statunitense. Prima delle nozze con Hailey Baldwin, che potrebbero svolgersi entro i prossimi 60 giorni.

Bieber ha un rapporto speciale con il paese in cui vive da quando ha 13 anni. Allora i suoi genitori si trasferirono ad Atlanta da Stratford e negli Stati Uniti il 24enne è diventato famoso. L’interprete di Sorry ha la Green Card da 5 anni, è cioè residente nel paese in maniera permanente ma non ha mai fatto domanda per la cittadinanza.

Questo è solo uno dei requisiti che Justin dovrà soddisfare. Bieber (e la sua impronta) dovrà risultare nel registro dell’FBI e fare un esame sulla storia e le leggi degli Stati Uniti. Solo dopo averlo superato, potrà prestare giuramento.

Il cantante, sempre secondo quanto riporta Tmz, non rinuncerà alla sua cittadinanza canadese e – come Drake (anche lui canadese) – avrà la doppia cittadinanza.