Ho deciso io di allontanarmi e mi sento in colpa. Cosa faccio?…

Salve, vorrei un consiglio su una questione sentimentale. Praticamente sono riuscita a dire al ragazzo con cui stavo da poco tempo che non ho voglia di approfondire la relazione e diciamo che l’incontro è stato un po’ triste dal momento in cui lui si è messo a piangere, però io non ho cambiato idea. Adesso lui vuole rivedermi per parlarmi di una certa soluzione che ha trovato affinché entrambi stessimo bene. Io

sono stata abbastanza chiara quando gli ho detto ciò che volevo, non capisco per quale motivo lui debba continuare a chiedermi di vederci. Specifico anche che mi sento molto in colpa perché ho capito che i suoi sentimenti verso di me sono sinceri, ma giuro che non so come comportarmi, dovrei vederlo per dargli la possibilità di esprimersi? Sono una persona molto insicura e il fatto che sia stata io a prendere la decisione di allontanarmi mi fa sentire ancora più insicura e in colpa. Cosa faccio?

Grazie.

Anonima

Cara Anonima,

comprendiamo bene la difficoltà che racconti, chiudere una relazione d’amore può essere difficile, ma sei stata coraggiosa e sincera con te stessa e con il tuo ex fidanzato e questo è importante. Dalla reazione del ragazzo sembra che la rottura per lui sia stata inaspettata per cui probabilmente ha bisogno di tempo per metabolizzare, per capire e superare la relazione. Considera, infatti, che mentre tu hai avuto modo di riflettere sulla decisione da prendere lui invece no, per cui può essere normale che lui tenti di capire se c’è una strada percorribile per poter riaprire il rapporto, e probabilmente è per questo che chiede di rivederti. In queste situazione crediamo che una dose di dispiacere e sofferenza sia inevitabile, riteniamo che sia importante però essere quanto può possibile sinceri con l’altro, in modo da non far crescere finte illusioni o portare avanti un rapporto che non si sente in modo profondo.

In definitiva, con delicatezza continua a ribadire ciò che senti verso lui, avendo cura dei suoi sentimenti ma anche dei tuoi.

Facci sapere come va, in bocca a lupo!

Un caro saluto!



17 settembre 2018