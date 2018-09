Concluse le Olimpiadi Italiane di Informatica

Dopo le presentazioni e i primi riconoscimenti, il microfono è passato al prof. Scarabottolo per l’evento principale della mattinata, quello delle premiazioni: prima di tutto i riconoscimenti per la regione Lombardia, che ha avuto il maggior numero di partecipanti, e per gli Istituti Fermi di Mantova e Galilei di Trento per aver portato in finale il maggior numero di propri studenti; poi è stata la volta dei veri protagonisti della manifestazione, gli studenti che si sono classificati dal primo al trentacinquesimo posto, divisi in cinque medaglie d’oro, dieci d’argento e venti di bronzo e qui di seguito elencati in ordine inverso di classifica:

Medaglie di bronzo: Luca Romanò, Cristopher Mezzomo, Aleandro Prudenzano, Andrea Lavarone, Alessandro Pignanelli, Marco Lorenzo Rubini, Aaron Tognoli, Domenico Marino, Thomas Rossi Mel, Davide Risaliti, Federico Minelli, Filippo Sanzani, Luca Dal Forno, Pietro Catellani, Giacomo Bortolussi, Matteo Del Vecchio, Luigi Carrara, Daniela Brozzoni, Alessandro Girardi, Francesco

Debortoli;

− Medaglie D’Argento: Vincenzo Territo, Filippo Selvatici, Marco Rudelli, Jakob Nogler, Andrea Leone, Julian Pritzi, Lorenzo Rossi (Ravenna), Giacomo Gallina, Eduardo Venturini, Lorenzo Rossi (Modena);

− Medaglie d’oro: Simone Moretti, Michael Chelli, Fabrizio Brioni, Alessandro Bortolin, Federico Stazi, quest’ultimo risultato primo assoluto con 276,22 punti sui 300 disponibili.

Tanti applausi e complimenti a tutti i medagliati e anche al resto dei concorrenti, che rappresentano il meglio attualmente in Italia nella loro fascia d’età per quanto riguarda le conoscenze tecnico-informatiche. Ha chiuso la cerimonia, come consuetudine, il “passaggio del testimone”: per il 2019, le Olimpiadi Italiane di Informatica sono state assegnate all’ITST e LS per le scienze applicate Pentasuglia di Matera.