Suicide Squad 2: sceneggiatura terminata, presto l’inizio delle riprese

ROMA – La sceneggiatura di Suicide Squad 2 è ufficialmente terminata.

“Abbiamo terminato la nostra bozza e ne sono davvero orgoglioso“, ha dichiarato il co-sceneggiatore del film Todd Stashwick.

Dietro la macchina da presa ci sarà Gavin O’ Connor, nel cast invece Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e new entry non ancora svelate. La Warner Bros e la DC Films non hanno ancora annunciato una data d’uscita ma stando ai rumors le riprese dovrebbero iniziare dal prossimo autunno.