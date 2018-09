Mondiali di Volley 2018, poker di vittorie per l’Italia

E’ inarrestabile l’Italia del volley di Gianlorenzo Blengini, che si porta a casa la quarta vittoria su quattro partite giocate ai Mondiali 2018.

Dopo il Giappone al Foro Italico di Roma, gli Azzurri chiuduno una tripletta di vittorie al Mandela Forum di Firenze, travolgendo Belgio, Argentina e per ultima la Repubblica Dominicana. Un 3-0 veloce (25-12, 25-18, 25-15), appena 1 ora e 15 minuti per battere la squadra più debole del girone (solo 1 set vinto in tutte le partite).

La prima fase per l’Italia si concluderà il 18 settembre contro la Slovenia, seconda dietro agli Azzurri nel pool A.

Sarà possibile seguire la partita comodamente da casa sintonizzandosi su Rai 2 alle 21.15.



L’Italia è già qualificata alla seconda fase dei Mondiali, in programma al Mediolanum Forum di Milano.