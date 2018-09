Sono gelosissima del passato sessuale del mio ragazzo,non riesco a farmi una ragione del fatto che sia stato con altre prima di me mentre io no. Sto malissimo per questo, ci penso sempre, piango sempre e lo tratti male. Riuscite ad aiutarmi?

Anonima



Cara Anonima,

grazie per avere condiviso con noi una parte importante della tua intimità a volte ci vuol un coraggio nel mettersi in gioco.

Spesso capita di provare gelosia per le relazione che il nostro partner ha avuto prima di noi, ma ovviamente questo non deve diventare motivo di malessere e incomprensioni. Sarebbe un vero peccato, infatti, se per qualcosa accaduto nel passato tu non possa goderti a pieno questa storia d’amore; crediamo sia importante, anziché trattare male il tuo ragazzo, che tu possa trovare con lui un dialogo, un confronto ogni qualvolta ti sorga un dubbio, un’incertezza, una paura. Il parlare insieme di certe cose rafforza il legame e fa in modo che tra voi non ci siano ombre o cose non dette che possono minare il rapporto. Il piangere e l’essere scontrosa con lui non aiuta sicuramente l’unione della coppia, portandovi a vivere continuamente tensione e ansia, così da trasformare il tempo insieme in un qualcosa che a lungo termine può risultare pesante e ingestibile. Quindi prova ad aprirti con lui e farlo partecipe di questo dolore che provi, siamo certi che piano piano ti sentirai meglio e anche la vostra relazione ne trarrà dei vantaggi. A volte sai nella coppia emergono e si ingigantiscono tante nostre paure personali, come le insicurezze, la poco autostima, magari avere un confronto amplifica quei classici dubbi sarò all’altezza? e se lui fa confronti? lui deve essere solo mio? Eppure pensa che lui ha scelto proprio te e che insieme potete costruire la vostra storia.

Se ti va torni pure a scriverci per farci saper come procedono le cose!

Un caro saluto!

17 settembre 2018