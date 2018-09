Nuove edizione del Tg Diregiovani

Azzurre d’oro ai Mondiali di Ginnastica Ritmica

Una pioggia di medaglie e l’oro che le qualifica Campionesse del Mondo. La nazionale italiana di ginnastica ritmica ha conquistato così il podio più alto ai campionati di Sofia. Le azzurre, con un esercizio praticamente perfetto su un remix di ‘The Eye of The Tiger’, hanno dominano la classifica, davanti a Russia e Ucraina. Un risultato importantissimo che ha permesso alle farfalle di ottenere un pass diretto, con due anni di anticipo, per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Netflix guida le nomination degli Emmy Awards

Con 112 candidature è Netflix a guidare la classifica delle nomination degli Emmy Awards 2018. La 70esima edizione dei premi della tv si terrà questa sera al Microsoft Theater di Los Angeles e sarà condotta da Colin Jost e Michael Che, famosi autori e comici del popolare varietà di NBC Saturday Night Live. Fra le serie ad aver ricevuto il maggior numero di nomination ‘Il Trono di Spade’, ‘Westworld ‘e ‘The Handmaid’s Tale’. Sarà possibile seguire la diretta su Rai4 e Rai Radio2 questa notte a partire dalle 2.00 circa.

A Piacenza la prima scuola phone-free d’Italia

E’ a Piacenza la prima scuola in Italia a bloccare l’utilizzo del cellulare. Il liceo San Benedetto ha adottato il sistema Yondr, una tasca speciale brevettata negli Stati Uniti che scherma gli smartphone, rendendone impossibile l’utilizzo durante le ore di lezione, ricreazione compresa. Gli studenti potranno tenere il cellulare sempre con loro, ma ben sigillato dentro la custodia che potrà essere sbloccata esclusivamente da un’apposita base in possesso degli insegnanti.

‘Amore e capoeira’ vince il Wind Summer Festival

‘Amore e capoeira’ di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri è stata incoronata canzone dell’estate al Wind Summer Festival 2018. Il brano dai ritmi latini però non è l’unico ad aver ricevuto un premio. Nel corso della finale, condotta da Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, è stato consegnato ai Thegiornalisti il Premio di Radio105, ad Ornella Vanoni il Premio Speciale e a Loredana Bertè il Premio alla Carriera.

Suicide Squad 2: sceneggiatura terminata a breve le riprese

La sceneggiatura di Suicide Squad 2 è ufficialmente terminata. “Abbiamo terminato la nostra bozza e ne sono davvero orgoglioso”, ha dichiarato il co-sceneggiatore del film Todd Stashwick, confermando la notizia. Dietro la macchina da presa ci sarà Gavin O’ Connor, nel cast invece Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e new entry non ancora svelate. La Warner Bros e la DC Films non hanno ancora annunciato una data d’uscita ma stando ai rumors le riprese dovrebbero iniziare dal prossimo autunno.

17 settembre 2018