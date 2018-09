Il brano inedito di Nic Cester per La Profezia dell’Armadillo

Roma – Tra le proposte musicali di diregiovani.it il nome di Nic Cester si è fatto sentire in più di un’occasione.

Il cantautore e chitarrista frontman dei Jet e tornato sulle scene con Sugar Rush, il suo primo progetto solista suonato dal vivo con la Milano elettrica, dopo un’estate in tour torna a far parlare di sé.

L’artista australiano ha scritto un brano inedito per La profezia dell’armadillo, l’adattamento cinematografico della graphic novel di Zerocalcare.

I Know The Monster, questo il titolo della canzone, fa parte della colonna sonora del film, che sarà pubblicata in digitale su tutte le piattaforme dalla Cam (gruppo Sugar) giovedì 20 settembre.

Nel frattempo è uscito il videoclip che alterna le immagini del film alle registrazioni in studio di Nic Cester.