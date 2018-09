Primo giorno di scuola al Salvemini di Bologna

BOLOGNA – Ricominciano le scuole anche in Emilia Romagna per quasi 550 mila studenti. Tra le aule del Salvemini di Bologna gli studenti e le studentesse del primo anno raccontano i loro stati d’animo.

Qualcuno si aspetta di conoscere tante persone nuove dentro e fuori la propria classe, qualcun altro è più concentrato sulle novità che arriveranno dai professori e dalla didattica: “penso che sarà molto diverso rispetto alle medie, per qualcuno più difficile per altri meno, a seconda della scuola di provenienza e di quanto si ha studiato gli anni scorsi”. Una ragazza confessa “ero agitata diverse settimane fa ma ora che sono qui mi sento già a mio agio” mentre per altri la vera sfida è riprendere il ritmo con la sveglia del mattino presto.



Il Salvenimi è una delle scuola di Bologna che ha ricevuto più richiedste di iscrizioni di quante potesse accoglierne, con 303 alunni in prima e qualche decina di ragazzie ragazze che sono stati dirottati verso altri istituti della città.



Alle 17.30 di stasera il preside Carlo Braga incontrerà anche i 150 iscritti alla scuola serale.