Panini lancia ‘Calciatori Adrenalyn XL 2018-19’, la collezione più ricca di sempre

Passano gli anni, passano i campioni, ma le figurine del campionato di Serie A targate made in Panini non passano. E le vendite continuano a crescere. Poi l’effetto “Cristiano Ronaldo” potrebbe dare un ulteriore slancio.

Intanto, oggi a Milano, nella sede della Lega di Serie A, è ‘scesa in campo’ la nuova collezione di card Panini ‘Calciatori Adrenalyn XL 2018-19’, dedicata ai grandi protagonisti della nuova stagione calcistica.



Già in edicola la collezione registra “i primi numeri positivi”, afferma Antonio Allegra, direttore Panini Italia, davanti alla stampa, aggiungendo che “oggi c’è fame di calcio e c’è fame di collezioni”. Allegra riferisce di vendite in continuo aumento negli ultimi dieci anni, anche in collegamento con un mercato, quello calcistico, “molto scintillante”, di cui il famoso calciatore della Juve è stato ennesima “scintilla”, che potrebbe rendere ancora più attrattiva agli occhi del pubblico la nuova edizione Adrenalyn.

Continua quindi a conquistare il pubblico di ogni generazione la collezione calcistica di figurine Panini, nonostante la diffusa abitudine a videogiochi e app digitali per smartphone. Il pubblico target continua a essere quello dei bambini, tra i cinque e i nove anni di età, con “figurine che tutt’oggi invadono le scuole”, osserva Allegra, ma gli album stanno anche facendo tornare i papà a giocare con i loro figli, con un pubblico di adulti in aumento.

Annunciando il rinnovo della partnership con Panini per altri sei anni, Marco Brunelli, direttore della Lega Calcio di serie A, sottolinea la “piacevolezza della carta che torna”, rispetto a freddezza e velocità dei giochi tecnologici, con una collezione, Adrenalyn XL, che “ogni anno innova”, in riferimento alla versione online della collezione.

La nuova collezione è composta da 469 card -di cui 109 con lavorazioni speciali: metal, “rainbow”, stampa in oro- su tutte le squadre della Serie A TIM. Oltre ad essere un collezionabile, nella migliore tradizione Panini, questa raccolta è anche un gioco che consente di ricreare vere e proprie partite di calcio attraverso la costruzione di una formazione sempre più competitiva. Le partite possono essere disputate sul campo di gioco contenuto nello Starter Pack, ma c’è anche la possibilità di “replicarle” online sul sito www.paniniadrenalyn.com.

La collezione parte da 18 card “base” per ogni squadra della Serie A TIM, alle quali si aggiunge la card dedicata al Trofeo. Tantissime le card speciali: tra queste, novità assolute, sono le “Ironman”, che rappresentano giocatori dal rendimento regolare, di grande qualità e quantità e che sono titolari fissi nelle squadre in cui giocano, e le “Guanto d’Oro”, con cinque portieri tra i migliori della massima serie.

Altra novità di questa collezione riguarda il gioco online, con l’affiancamento alla modalità classica, divenuta celebre negli ultimi anni, della versione “Evolution”, che prevedere l’integrazione al consueto meccanismo basato sui valori di difesa e attacco di situazioni ed azioni tipiche del gioco del calcio.

Come sempre molti i prodotti a disposizione del collezionista, a partire dal “Mega Starter Pack” che contiene il raccoglitore di 60 pagine numerate affiancato dalla Guida Ufficiale, quattro bustine, due card in edizione limitata, il campo da gioco e una pratica pocket checklist.

Già disponibile inoltre la “Calciatori Adrenalyn XL Tin Box”, una confezione in metallo con 40 card.

In arrivo invece le bustine “Premium” che conterranno 10 card, tra cui una in edizione limitata, e le “Premium Oro” con un contenuto, anche quest’anno, decisamente speciale ed esclusivo. Sempre più numerose le card “Limited Edition”, quest’anno 20 in tutto: queste card verranno distribuite con diversi prodotti a partire da “Bomber”, la rivista Panini dedicata al mondo del calcio, in edicola dal 15 settembre.

Per giocare online, sfidare migliaia di altri tifosi in tutta Italia, ma soprattutto vincere i premi legati ai concorsi “Calciatori Adrenalyn XL”, è invece sufficiente registrarsi su www.paniniadrenalyn.com, sbloccare le card con il codice posizionato sul retro di ognuna di esse e lasciarsi immergere nell’universo Adrenalyn.

Sul il sito ufficiale www.paniniadrenalyn.com, come sempre, oltre alla modalità di gioco SAGA, 1 vs 1, ai tornei e al virtual binder, c’è spazio alle attività di video editing con una sezione dove attraverso i propri video i collezionisti possono parlare della loro raccolta o condividere la propria esperienza di collezionisti e giocatori.

“Il successo senza precedenti dell’ultima edizione ci ha spinto a cercare di migliorare ancora di più la raccolta ‘Calciatori Adrenalyn’ di quest’anno”, dice Allegra.