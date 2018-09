Il ritorno de’ L’Età dell’Oro. Il classico senza tempo diventa favola moderna

“L’età dell’oro”, pubblicazione in due volumi firmata Cyril Pedrosa e Roxanne Moreil, in uscita (la prima parte) il prossimo 20 settembre per Bao Publishing. Il fumettista francese in questi mesi ha regalato alcune anteprime ai suoi lettori, anticipazioni che hanno svelato illustrazioni irresistibili. Roma – Ci sono libri più attesi di altri, è questo il caso de, pubblicazione in due volumi firmatain uscita (la prima parte) il prossimo. Il fumettista francese in questi mesi ha regalato alcune anteprime ai suoi lettori, anticipazioni che hanno svelato illustrazioni irresistibili.

Un graphic novel quello di Cyril Pedrosa e Roxanne Moreil che reinventa l’epopea medievale. Un avvincente periplo avventuroso che narra le vicende della principessa Tilda, un’eroina passionale e moderna. Il romanzo medievale diventa favola sociale, in cui le gesta degli eroi tradizionali lasciano il posto a quelle di una nuova e inedita protagonista. Così per gli autori miniare il passato significa illuminare l’avvenire.

«Il re è morto. Tilda, sua figlia, si appresta a succedergli. Ma un complotto ordito dal fratello la costringe all’esilio. La principessa deposta però non si arrende e decide di riconquistare il suo regno. Una storia in due parti ambientata in un’antichità sui generis».