Milano Fashion Week 2018, da oggi al 24 settembre tutti in passerella

ROMA – Moda, lusso, influencer ed eventi esclusivi. Da oggi al 24 settembre va in scena la Milano Fashion Week. La città meneghina si trasforma in una grande passerella su cui stilisti italiani e stranieri come Armani, Prada, Moncler, Jil Sander, Alberta Ferretti, Moschino, Fendi, Philipp Plein e Versace presentano al pubblico le collezioni della Primavera/Estate 2019.