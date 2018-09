J-Ax papà dolce nel video di Tutto tua madre

ROMA – La difficoltà di avere un bambino tra aborti, paure, speranza, cure e gioia. Di questo parla Tutto tuo madre, il nuovo singolo di J-Ax, di cui è online il video ufficiale. Già alla posizione numero due delle tendenze di YouTube, Tutto tua madre ha già superato le 330 mila visualizzazioni.

“I papà sono uomini normali che l’amore ha trasformato in eroi avventurieri, cantastorie (Cit)… e anche cantanti. Ecco il video di “Tutto tua madre”, ha scritto il rapper su Instagram.



“Un ringraziamento al regista (Luca Tartaglia, ndr.), agli animatori, ai bravissimi attori, ai super operatori e a tutti quelli che mi hanno aiutato a trasformare in immagini questa canzone per me così importante e personale“.



Nel video, J-Ax si mostra papà dolce ma il piccolo Nicolas, avuto lo scorso febbraio con la modella americana Elaine Coker non è tra i protagonisti come qualcuno poteva immaginare: “I bambini sul set sono stati fantastici e più professionali del sottoscritto. (Vi rispondo già: no, non è mio figlio)”.