Temptation Island Vip 2018: divano, trash e pop corn

Tra i tentatori ci sarà Laura Cremaschi (showgirl e ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro!’, programma di Paolo Bonolis), Francesco Chiofalo (ex concorrente di Temptation Island, noto a tutti come ‘Lenticchio’ o ‘Ghirlandone’) Nicolò Ferrari (ex corteggiadore di Nilufar Addati), Giorgio Alfieri (ex tronista di Uomini e Donne), Davide Rossi (figlio di Vasco Rossi), Erjona Sulejmani (ex moglie del calciatore del Bologna Blerim Dzemaili), Pierpaolo Petrelli (ex velino), Ivan Gonzalez (ex tronista spagnolo).