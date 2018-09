Fedez al lavoro sul video del suo nuovo singolo, l’annuncio su Instagram

ROMA – Fedez torna sul set per il video del suo nuovo singolo: il brano dedicato a Leone, ancora top secret. A documentarlo lo stesso rapper tramite le sue storie su Instagram.

“Se vi stavate chiedendo cosa sto facendo, sto girando un videoclip nuovo, di un brano nuovo ma ci vorrà un po’ per ascoltarlo ma vi assicuro che l’attesa ne varrà sicuramente la pena. Perlomeno, spero”, ha annunciato l’interprete di Favorisca i sentimenti.

Dietro le quinte del video, non poteva mancare il primogenito che ha ispirato la canzone. Immancabile anche la neo moglie Chiara Ferragni, che – ha svelato Fedez – farà da comparsa.

Fedez a L’Intervista

Fedez si prepara così alla nuova fase della sua carriera. Il rapper è tornato in televisione, ospite di Maurizio Costanzo neL’Intervista. Un’ora in cui Fedez si è raccontato, dribblando, però, le domande spinose. Quelle sul rapporto con J-Ax, Rovazzi, Marracash e Gué Pequeno.

Un atteggiamento che non è piaciuto a molti. Tra questi a criticare Fabrizio Corona, che si è scagliato contro il rapper direttamente dalle sue storie su Instagram.

“Sto guardando L’Intervista, e se il titolo di questo programma è L’Intervista, vuol dire che uno va a fare l’intervista, non è che uno va a fare un’intervista e non fa l’intervista – ha tuonato -. Tutte queste citazioni, tutte queste frasi acculturate, tutte queste frasi pseudo difficili imparate a memoria non servono a un c***o. Noi volevamo sapere 4 cose:Fedez e J-Ax, Fedez e Rovazzi, Fedez e Marracash. Sì magari qualche novità su matrimonio che ancora non ho visto, ma tu non vai a fare L’Intervista dicendo di questo non parlo, di questo non parlo. Ma dì quello che pensi, sennò stai a casa!”.