Claire Foy è Lisbeth Salander nel trailer di Quello che non uccide

La vincitrice del Golden Globe, Claire Foy (The Crown), protagonista nel trailer internazionale di Quello che non uccide, nuova pellicola della serie Millenium, creata da Stieg Larsson, e tratta del best seller di David Lagercrantz.

L’attrice interpreta l’iconico ruolo dell’hacker informatico Lisbeth Salander, figura di culto e personaggio principale dell’acclamata serie di libri ‘Millennium’.

Nel cast anche Sverrir Gudnason (Borg McEnroe), nella veste del giornalista Mikael Blomkvist, Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049, La migliore offerta), Lakeith Stanfield (Selma – La strada per la libertà, Scappa – Get Out) e Stephen Merchant (Logan – The Wolverine).

Il film, diretto da Fede Alvarez (Man in the Dark), arriva al cinema dal 31 ottobre distribuito da Warner Bros. Enterteinment Italia.