Mondiali di volley femminile in Giappone: le azzurre diventano un anime

Mentre impazzano i mondiali di pallavolo maschile, l’Italia si prepara per un altro grande evento.



Il 29 settembre inizieranno ufficialmente i mondiali di volley femminile in Giappone.

Per il primo match le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo a Sapporo, nella prefettura di Hokkaido, contro la Bulgaria.



La Rai, che trasmetterà in diretta le partite su Rai2 e Rai Sport, ha deciso di incoraggiare la nazionale con un promo speciale, che vede le ragazze diventare un anime in stile Mila e Shiro.

Il video debutterà in tv durante la partita del volley maschile tra Italia e Slovenia, in diretta su Rai2 a partire dalle ore 21.15.