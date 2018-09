Studenti raccontano l’inizio del nuovo anno scolastico

GENOVA – Cosa ti aspetti dall’anno scolastico appena cominciato e cosa vorresti cambiare della tua scuola? Dall’evento “tutti a scuola”, inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico all’ITGC Cerboni di Portoferraio, gli studenti giunti all’isola d’Elba da ogni regione italiana rispondono alle domande di Diregiovani. In gran parte si dicono soddisfatti della loro scuola, del rapporto con i professori e nutrono aspettative positive per l’anno scolastico che sta iniziando. Altrettanti studenti lamentano però una mancanza di strutture adeguate per svolgere le lezioni o un approccio ancora troppo conservatore rispetto alle materie insegnate nel loro indirizzo di studi.