ROMA – Ferito e malconcio ma sempre sorridente. Così Occhio di Falco torna a far parte del cast di Avengers 4. Assente in Infinity War, il Vendicatore interpretato da Jeremy Renner ha confermato su Instagram il suo ritorno nel gruppo. D’altronde, alla luce di quanto successo nel terzo film della saga, una mano in più è più utile che mai.

Renner ha pubblicato uno scatto dal backstage del prossimo film in cui appare con qualche “graffio” di troppo. “Non tutti i giorni iniziano nello stesso modo… ma concludeteli sempre con un sorriso“, ha scritto l’attore.

Già nei giorni scorsi, l’interprete di Clint Burton aveva postato due scatti che annunciavano il gran ritorno. Avengers 4 arriverà al cinema il prossimo 3 maggio. Trama e titolo sono ancora top secret. Così come Renner, però, anche gli altri componenti del cast hanno iniziato a pubblicare foto dal set.

Tra gli scatti più cliccati sicuramente quello di Gwyneth Paltrow con il suo selfie in compagnia di Robert Downey Jr.

Chris Evans ha, invece, mostrato il nuovo look di Captain America, che ha detto addio alla barba.