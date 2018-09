Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 18 settembre

ROMA – Il 18 settembre è il 262esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano, quindi, 103 giorni alla fine dell’anno.

18 settembre: i fatti del giorno

Nel 1851 il New York Times inizia le pubblicazioni. In questo giorno ma nel 1906 un tifone seguito da uno tsunami uccide circa 10.000 persone ad Hong Kong. Nel 1938, a Trieste, Benito Mussolini legge per la prima volta le Leggi Razziali dal balcone del Municipio in occasione della sua visita alla città.

È il 1973 quando la Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest) e la Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) vengono ammesse all’ONU. Il 18 settembre del 1975 Patty Hearst viene arrestata dopo un anno di permanenza sulla lista dei ricercati dell’FBI. Nel 1997 gli elettori del Galles votano ‘Sì’ (50,3%) ad un referendum sull’autonomia gallese e nel 2014 toccherà agli elettori della Scozia votare ‘No’ (55,3%) a un referendum per l’indipendenza dal Regno Unito.

Si festeggia oggi:

Sant’ Eustorgio di Milano, vescovo; Sant’Eumenio di Gortina, vescovo; San Ferreolo di Limoges, vescovo; Sant’Oceano, martire; Santa Riccarda di Svevia, imperatrice.

Buon compleanno a:

Roberto Infascelli (attore), Vincenzo Marra (regista e sceneggiatore), Michela Rocco di Torrepadula (modella e attrice), Riccardo Morandotti (cestista), Marco Masini, (cantautore).

18 settembre 2018