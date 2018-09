ROMICS XXIV, Chris Warner e Marco Gervasio sono gli ospiti più attesi

Carta, colori, cosplay, tecnologia, animazione, creatività e passione. Tutto questo animerà i cinque padiglioni del Romics, che ogni anno chiama all’appello ‘anime’ creative e ‘penne’ illustri del mondo dei fumetti. Anche questa edizione riserverà degli emozionanti momenti per gli affezionati. Prima fra queste, la Comics City: cuore pulsante dedicata agli autori, ai grandi panel, agli eventi di fumetto in diretta con il grande wall dedicato agli artisti, all’Area Pro, che accoglie il pubblico con tantissime proposte e incontri originali.

Anche il grande cinema regalerà al pubblico tante anteprime. Al Movie Village largo alla fantascienza, all’horror e al ‘new cult’. In collaborazione con la 20th Century Fox Italia, Romics organizzerà giovedì 4 ottobre al cinema Adriano di Roma un’anteprima speciale dell’attesissimo The Predator di Shane Black. Per celebrare l’uscita di Venom di Ruben Fleischer e Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald di David Yates, Romics e Warner Bros. Entertainment Italia celebrano l’uscita di queste due pellicole con una speciale installazione e un incontro tra comics e cinema. La Universal Pictures Home Entertainment Italy presenterà l’anteprima della webseries The Wall, dedicata ai grandi cult Anni 80 della major. Infine, Lucky Red porterà Maccio Capatonda alla kermesse per trasmettere in anteprima alcune clip di Pupazzi senza gloria e un panel di A-X-L: Un’amicizia straordinaria. Le anteprime e gli incontri speciali su film e serie ispirate a fumetti, romanci, giochi e videogiochi si sommano alle installazioni delle principali fandom italiane e ad un’inedita mostra del pluripremiato studio di effetti speciali e visivi dell’anno Makinarium, intitolata Sogni e incubi del grande cinema di genere: fantascienza, fantasy e horror.

La Fiera di Roma si prepara anche per il Romics Cosplay Award 2018. Il 24esimo compleanno della rassegna conferma l’atteso appuntamento con la prestigiosa sfilata cosplay dedicata alle grandi selezioni internazionali dove i cosplayer di tutta Italia, gareggiando a suon di costumi e show, sono chiamati a sfidarsi sul palco dell’evento per rappresentare l’alto livello del cosplay Italiano.

La narrativa e il racconto per ragazzi continuano a stupire il pubblico di Romics, tra le numerose voci in questa edizione, Simonetta Agnello Hornby con la presentazione del suo libro per ragazzi, i giallisti e autori noir Matteo Strukul, Marcello Simoni e Romano De Marco protagonisti di diversi e originali panel.

Spazio anche alle grandi mostre, tra queste Da Topolino a Fantomius fino a Papertotti, le mirabolanti avventure di Marco Gervasio , Il sogno, La magia e la poesia: Charlotte Gastaut tra illustrazione e moda e Diabolik visto da Sergio Zaniboni.